Баженов: игра «Спартака» с «Рубином» труднопрогнозируема даже «на бумаге»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов не стал предсказывать результат предстоящего матча красно-белых с казанским «Рубином» в 3-м туре РПЛ, отметив, что сделать это очень трудно.

«Возьмусь ли предсказать исход матча «Спартака» с «Рубином»? Здесь очень сложно что-то прогнозировать. Перед игрой с «Балтикой» «на бумаге» все думали, что будет больше моментов и голов, но соперник так классно сыграл все 90 минут, в компактном прессинге. А игра с «Рубином» труднопрогнозируема даже «на бумаге», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Матч «Рубина» и «Спартака» пройдёт в Казани уже сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В активе казанцев два набранных очка, а «Спартак» пока не терял очков.