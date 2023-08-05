Шомуродов: в «Кальяри» приняли меня, я хочу внести свой вклад

Нападающий Элдор Шомуродов рассказал о том, как его приняли в «Кальяри» и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Главная цель — помочь «Кальяри». Они приняли меня. Я чувствую, что они верят в меня, я хочу внести свой вклад. Что касается количества голов… У меня есть на примете цифра, но я вам её не скажу!

Психологический аспект имеет большое значение. Я чувствовал себя сильным, были амбиции. Я чувствовал уверенность. Здесь, в «Кальяри», есть все условия для того, чтобы повторить свой путь, и я верю, что это правильная возможность: опытный и подготовленный тренер, клуб, который верит в меня, хороший коллектив, полный энтузиазма. Многие болельщики пришли поболеть за команду на сборах. Они нам очень помогают.

Прошлогоднее возвращение в Серию А вызвало восторг. Я чувствую, что есть понимание, есть уверенность в команде. Меня также поразили характерные игры против «Бари», и я думал об этом, когда у меня появилась возможность приехать в команду», — приводит слова Шомуродова Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

28-летний форвард перешёл в «Кальяри» на правах аренды из «Ромы».