Шомуродов: в «Кальяри» приняли меня, я хочу внести свой вклад

Нападающий Элдор Шомуродов рассказал о том, как его приняли в «Кальяри» и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Главная цель — помочь «Кальяри». Они приняли меня. Я чувствую, что они верят в меня, я хочу внести свой вклад. Что касается количества голов… У меня есть на примете цифра, но я вам её не скажу!
Психологический аспект имеет большое значение. Я чувствовал себя сильным, были амбиции. Я чувствовал уверенность. Здесь, в «Кальяри», есть все условия для того, чтобы повторить свой путь, и я верю, что это правильная возможность: опытный и подготовленный тренер, клуб, который верит в меня, хороший коллектив, полный энтузиазма. Многие болельщики пришли поболеть за команду на сборах. Они нам очень помогают.
Прошлогоднее возвращение в Серию А вызвало восторг. Я чувствую, что есть понимание, есть уверенность в команде. Меня также поразили характерные игры против «Бари», и я думал об этом, когда у меня появилась возможность приехать в команду», — приводит слова Шомуродова Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
28-летний форвард перешёл в «Кальяри» на правах аренды из «Ромы».
- 5 августа 2023
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