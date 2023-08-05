Мостовой: в игре ЦСКА — «Локо» склоняюсь к ничьей. Кроме Суперкубка, армейцы не впечатлили

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на сегодняшнее московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом».

«Для меня нет фаворита — даже с учётом того, что ЦСКА играет дома. ЦСКА после Суперкубка, внушивший, что с «Зенитом» можно играть, потом играл со скрипом. Даже в выигрышной игре в Грозном ЦСКА ни в чём не превосходил, а моментами в чём-то уступал «Ахмату». Я больше склоняюсь к ничейному результату. У обеих команд есть свои плюсы и минусы. Если бы ЦСКА сейчас был нормальным, то я бы сказал, что они фавориты, но такого нет. Кроме Суперкубка, ЦСКА не впечатлил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА—«Локомотив» состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.