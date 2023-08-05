Джикия в 150-й раз вышел в стартовом составе «Спартака» в качестве капитана

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в 150-й раз вывел красно-белых на поле в качестве капитана команды. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Джикия принимает участие в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

После двух матчей в активе «Рубина» два очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).

Если «Спартак» не обыграет «Рубин», то «Краснодар» станет единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ после трёх туров.