Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов — о голе в ворота «Спартака»: симуляция, игрок «Рубина» напрыгнул на Литвинова

И. Федотов — о голе в ворота «Спартака»: симуляция, игрок «Рубина» напрыгнул на Литвинова
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал гол «Рубина» в ворота «Спартака», который был забит вскоре после штрафного в ворота красно-белых.

«Кукуляк ошибся, назначив штрафной в пользу «Рубина». Для меня это вообще не штрафной в ворота «Спартака», там не было фола. Была симуляция игрока «Рубина». Игрок хозяев сам напрыгнул на Литвинова, тот же играл в мяч. Следовало показать жёлтую карточку Апшацеву и назначить свободный удар.

Кукуляк просто заигрывается. Он пытается одинаково трактовать единоборства, управлять игрой, а потом оп – и вот так напоминает о себе. Ему ещё повезло, что «Рубин» забил не прямым ударом с этого штрафного, – так бы оценку снизили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Голы «Спартака» замяли судейский скандал! «Рубин» уничтожают в Казани! LIVE
Live
Голы «Спартака» замяли судейский скандал! «Рубин» уничтожают в Казани! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023