И. Федотов — о голе в ворота «Спартака»: симуляция, игрок «Рубина» напрыгнул на Литвинова

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал гол «Рубина» в ворота «Спартака», который был забит вскоре после штрафного в ворота красно-белых.

«Кукуляк ошибся, назначив штрафной в пользу «Рубина». Для меня это вообще не штрафной в ворота «Спартака», там не было фола. Была симуляция игрока «Рубина». Игрок хозяев сам напрыгнул на Литвинова, тот же играл в мяч. Следовало показать жёлтую карточку Апшацеву и назначить свободный удар.

Кукуляк просто заигрывается. Он пытается одинаково трактовать единоборства, управлять игрой, а потом оп – и вот так напоминает о себе. Ему ещё повезло, что «Рубин» забил не прямым ударом с этого штрафного, – так бы оценку снизили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.