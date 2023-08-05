«Урал» переиграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Гости одержали победу со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. «Урал» сумел этим воспользоваться и открыл счёт на 21-й минуте. Забитым мячом отметился полузащитник Андрей Егорычев. На 37-й минуте нападающий екатеринбуржцев Алексей Каштанов реализовал пенальти — 2:0. Второй тайм прошёл без голов.

По итогам этой встречи «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице с семью очками в активе, а «Оренбург» опустился на 12-ю строчку. У этого клуба лишь одно очко после трёх игр.