«Лион» в шаге от подписания бывшего игрока «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшее время, скорее всего, станет игроком «Лиона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка уже почти полностью завершена и находится на финальной стадии. Стороны уже достигли устной договорённости о подписании контракта на четыре года. В скором времени последние детали перехода будут урегулированы.

Напомним, Мэйтленд-Найлс стал свободным агентом в конце июня этого года, после того как «Арсенал» не захотел продлевать с ним контракт. Прошлый сезон английский полузащитник провёл в аренде в «Саутгемптоне». В составе «святых» Эйнсли вышел в 22 матчах в английском чемпионате, в которых успел отдать одну результативную передачу.