«Лион» в шаге от подписания бывшего игрока «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшее время, скорее всего, станет игроком «Лиона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сделка уже почти полностью завершена и находится на финальной стадии. Стороны уже достигли устной договорённости о подписании контракта на четыре года. В скором времени последние детали перехода будут урегулированы.
Напомним, Мэйтленд-Найлс стал свободным агентом в конце июня этого года, после того как «Арсенал» не захотел продлевать с ним контракт. Прошлый сезон английский полузащитник провёл в аренде в «Саутгемптоне». В составе «святых» Эйнсли вышел в 22 матчах в английском чемпионате, в которых успел отдать одну результативную передачу.
- 5 августа 2023
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:41
-
19:34
-
19:30
-
19:29
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:42