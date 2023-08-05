Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» в шаге от подписания бывшего игрока «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

«Лион» в шаге от подписания бывшего игрока «Арсенала» Мэйтленд-Найлса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшее время, скорее всего, станет игроком «Лиона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка уже почти полностью завершена и находится на финальной стадии. Стороны уже достигли устной договорённости о подписании контракта на четыре года. В скором времени последние детали перехода будут урегулированы.

Напомним, Мэйтленд-Найлс стал свободным агентом в конце июня этого года, после того как «Арсенал» не захотел продлевать с ним контракт. Прошлый сезон английский полузащитник провёл в аренде в «Саутгемптоне». В составе «святых» Эйнсли вышел в 22 матчах в английском чемпионате, в которых успел отдать одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Арсенал» сделал «Брентфорду» первое предложение по Давиду Райе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023