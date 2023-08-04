«Арсенал» сделал «Брентфорду» первое предложение по Давиду Райе
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Вчера, 3 августа, лондонский «Арсенал» сделал своё первое предложение по испанскому голкиперу «Брентфорда» Давиду Райе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации Романо, первое предложение «Арсенала» составило более € 20 миллионов. Также предусмотрены бонусы в случае успешных выступлений. Они составляют около € 3 млн.
Сам испанец хотел бы переехать в клуб из Лондона. Он уведомил об этом боссов «Брентфорда». Личные условия контракта с «Арсеналом» испанец уже полностью согласовал.
27-летний Давид Райя играет за «Брентфорд» с 2019 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.
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