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В «Спартаке» ответили, связано ли с клубом сотрудничество «Лукойла» и «Хайдука»

В «Спартаке» ответили, связано ли с клубом сотрудничество «Лукойла» и «Хайдука»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал новость о сотрудничестве «Лукойла» и хорватского «Хайдука».

«Напрямую с нами не связано. Тут лучше обратиться за комментарием к коллегам из «Лукойла». Если можно действительно извлечь какую-то пользу из этого…» — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. В составе красно-белых отличились новички Тео Бонгонда и и Хесус Медина, а также Михаил Игнатов и Квинси Промес. Единственный гол казанской команды в матче забил Угочукву Иву.

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