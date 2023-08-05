«Вы сами всё видели». Игрок «Спартака» Умяров — о скандальном эпизоде с фолом Литвинова

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод со штрафным ударом в пользу казанского «Рубина» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме было тяжело. Тяжёлое начало. Хорошо, что выстояли и выдержали первые 10–15 минут. Потом начали переламывать.
Думаю, вы сами всё видели. Этот момент был перед нами. Я просто понимаю Руслана. Когда игрок играет в мяч, а судья ставит опасный штрафной, то понятно, что будет подобная реакция. Мне сначала тоже показалось, что штрафной», — передаёт слова Умарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» одержал победу со счётом 4:1. Красно-белые набрали девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар». «Рубин» имеет в активе два балла.
- 5 августа 2023
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