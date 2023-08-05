Солтмурад Бакаев: «Рубин» может поучаствовать в чемпионской гонке. Почему нет?

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Рубин» может поучаствовать в чемпионской гонке. А почему нет? Всякое может быть. Я всегда верю. Иначе ради чего мы тут все?» — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 5 августа, «Рубин» играл со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ. На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт: Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Даниила Хлусевича зашёл в ворота. На 59-й минуте второго тайма на поле вышел дебютант «Спартака» Хесус Медина и отличился спустя 40 секунд. На 67-й минуте Михаил Игнатов забил третий гол москвичей, а позже Квинси Промес установил окончательный счёт — 4:1.
После трёх туров чемпионата России у «Рубина» два очка.
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