Солтмурад Бакаев: «Рубин» может поучаствовать в чемпионской гонке. Почему нет?

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Рубин» может поучаствовать в чемпионской гонке. А почему нет? Всякое может быть. Я всегда верю. Иначе ради чего мы тут все?» — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 5 августа, «Рубин» играл со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ. На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт: Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Даниила Хлусевича зашёл в ворота. На 59-й минуте второго тайма на поле вышел дебютант «Спартака» Хесус Медина и отличился спустя 40 секунд. На 67-й минуте Михаил Игнатов забил третий гол москвичей, а позже Квинси Промес установил окончательный счёт — 4:1.

После трёх туров чемпионата России у «Рубина» два очка.