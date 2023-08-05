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Игрок «Локомотива» Митай объяснил разгромное поражение от ЦСКА

Игрок «Локомотива» Митай объяснил разгромное поражение от ЦСКА
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19-летний албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай назвал причину разгромного поражения от ЦСКА со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«До реализованного пенальти ЦСКА игра складывалась в нашу пользу — мы владели инициативой. После этого показалось, что потеряли концентрацию: в итоге стали больше ошибаться, чем и воспользовался соперник», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Чалов – 29'   2:0 Гаич – 31'   3:0 Мухин – 55'   3:1 Погостнов – 61'   4:1 Мухин – 64'
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