Игрок «Локомотива» Митай объяснил разгромное поражение от ЦСКА
Поделиться
19-летний албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай назвал причину разгромного поражения от ЦСКА со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«До реализованного пенальти ЦСКА игра складывалась в нашу пользу — мы владели инициативой. После этого показалось, что потеряли концентрацию: в итоге стали больше ошибаться, чем и воспользовался соперник», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 5 августа 2023
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
23:06
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:29
Партнерский контент