Игрок «Локомотива» Митай объяснил разгромное поражение от ЦСКА

19-летний албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай назвал причину разгромного поражения от ЦСКА со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«До реализованного пенальти ЦСКА игра складывалась в нашу пользу — мы владели инициативой. После этого показалось, что потеряли концентрацию: в итоге стали больше ошибаться, чем и воспользовался соперник», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.