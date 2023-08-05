Игрок ЦСКА Кучаев: все были удивлены, что Мухин забил два гола «Локо». Никто не ожидал

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал разгромную победу в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом» (4:1), а также поделился впечатлениями от дубля полузащитника армейцев Максима Мухина.

«Лучше подготовились к игре, лучше получилось взаимодействовать, хотя начало было непростым — «Локомотив» нас простил. Потом мы владели инициативой и были острее.

Поздравили Мухина. Все были удивлены, что он забил два гола. Никто не ожидал. С другой стороны, много работает над собой», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1, Максим Мухин смог отметиться дублем.