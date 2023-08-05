Игрок ЦСКА Мухин: не праздновал голы в ворота «Локо», потому что это моя бывшая команда

21-летний полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, праздновал ли голы в ворота «Локомотива». В рамках 3-го тура РПЛ армейцы разгромили железнодорожников со счётом 4:1.

«Не праздновал голы в ворота «Локомотива», потому что это моя бывшая команда», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сегодняшней встрече Мухин отличился дублем во втором тайме. Его два гола уместились в 10 минут.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.