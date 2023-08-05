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Игрок ЦСКА Мухин: не праздновал голы в ворота «Локо», потому что это моя бывшая команда

Игрок ЦСКА Мухин: не праздновал голы в ворота «Локо», потому что это моя бывшая команда
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21-летний полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, праздновал ли голы в ворота «Локомотива». В рамках 3-го тура РПЛ армейцы разгромили железнодорожников со счётом 4:1.

«Не праздновал голы в ворота «Локомотива», потому что это моя бывшая команда», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сегодняшней встрече Мухин отличился дублем во втором тайме. Его два гола уместились в 10 минут.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Чалов – 29'   2:0 Гаич – 31'   3:0 Мухин – 55'   3:1 Погостнов – 61'   4:1 Мухин – 64'
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