Игрок ЦСКА Мухин: не праздновал голы в ворота «Локо», потому что это моя бывшая команда
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21-летний полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, праздновал ли голы в ворота «Локомотива». В рамках 3-го тура РПЛ армейцы разгромили железнодорожников со счётом 4:1.
«Не праздновал голы в ворота «Локомотива», потому что это моя бывшая команда», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В сегодняшней встрече Мухин отличился дублем во втором тайме. Его два гола уместились в 10 минут.
Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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