Игрок ЦСКА Мухин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Если посмотреть на все команды — какую хорошую игру показывают, — то сейчас намного сложнее будет, чем в том сезоне. Команды в РПЛ стали сильнее. Не знаю, касается ли это «Зенита», но другие клубы очень прибавили», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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