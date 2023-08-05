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Игрок ЦСКА Мухин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Игрок ЦСКА Мухин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Если посмотреть на все команды — какую хорошую игру показывают, — то сейчас намного сложнее будет, чем в том сезоне. Команды в РПЛ стали сильнее. Не знаю, касается ли это «Зенита», но другие клубы очень прибавили», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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