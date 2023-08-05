Игрок ЦСКА Мухин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Если посмотреть на все команды — какую хорошую игру показывают, — то сейчас намного сложнее будет, чем в том сезоне. Команды в РПЛ стали сильнее. Не знаю, касается ли это «Зенита», но другие клубы очень прибавили», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.