Главный тренер ЦСКА Федотов поделился мнением о разгромной победе над «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура РПЛ.

«Было мощное начало от «Локомотива», мы не очень удачно вошли в игру. Ещё игрок соперника промахнулся примерно с 11-метровой отметки. Можно сказать, повезло, но после этого эпизода началась отправная точка, начали забирать инициативу в свои руки. Назначили пенальти, забили, потом была эта пятка от Чалова. Задача была спокойненько довести игру до перерыва и провести анализ в раздевалке.

Понимали, что соперник добавит, но у нас появятся зоны. Думаю, хорошо воспользовались в последней трети, но всё же пропустили гол. И подача была хорошая, и соперник сыграл неплохо. Понимаем, что есть над чем работать. Вовремя сохранили хладнокровие, спокойствие, забили четвёртый гол, который всё расставил на свои места.

«Локомотив» — это лучшая контратакующая команда с очень хорошей обоймой футболистов, и они вышли сегодня заряженными. Но мы справились с этим, довели дело до победы. Может быть, соперник сделал ставку на быстрый гол, они опережали нас в разных ситуациях, у них было много подач, стандартов, но мы их анализировали и хладнокровно с этим справились», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.