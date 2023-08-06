Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался об игре команды в обороне

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре команды в обороне.
Восемь пропущенных мячей в четырёх матчах — многовато, будем ли что-то дальше пытаться изменить в обороне? Тут вопрос не количественный, а качественный. Можно как угодно переставлять, но нам необходима стабильность. Необходимо работать над качеством, чтобы стабилизировать игру в обороне. Касается не только четвёрки защитников, но и всей команды.
Сейчас нам необходимо проанализировать те ошибки, которые были допущены — из каких зон, кто индивидуально ошибался, и дальше принимать решение. Самое главное — посмотреть, потому что на два через третий уже Кубок, и ротация будет в любом случае. Здесь не надо смотреть на результат или на то, кто ошибался. Это что касается Кубка. А если говорить о чемпионате, то проанализируем и подправим ошибки», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Вчера, 5 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» проиграл ЦСКА — 1:4. Во вторник, 8 августа, железнодорожники встретятся с «Рубином» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 18:30 мск.
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