Нидерланды — ЮАР: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Нидерландов и ЮАР. Команды будут играть на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ёсими Ямаситой (Япония). Начало игры — в 5:00 мск.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: ван Домселар, Спитсе, ван дер Грагт, Янссен, Грунен, Пелова, Рорд, ван де Донк, Бругтс, Беренстейн, Мартенс.

ЮАР: Сварт, Рамалепе, Мбане, Матлу, Гамеде, Дламини, Бийяна, Мотлало, Магайя, Сеопосенве, Кгатлана.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.