Нидерланды — ЮАР: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ
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В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Нидерландов и ЮАР. Команды будут играть на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ёсими Ямаситой (Япония). Начало игры — в 5:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
06 августа 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Нидерланды (ж)
Не начался
ЮАР (ж)
Кто победит в основное время?
П1
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Стартовые составы команд:
Нидерланды: ван Домселар, Спитсе, ван дер Грагт, Янссен, Грунен, Пелова, Рорд, ван де Донк, Бругтс, Беренстейн, Мартенс.
ЮАР: Сварт, Рамалепе, Мбане, Матлу, Гамеде, Дламини, Бийяна, Мотлало, Магайя, Сеопосенве, Кгатлана.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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