Зинченко сравнил уровень футбола в Украине и Англии

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко сравнил уровень футбола в АПЛ и его родной стране.

«В чём была сложность адаптироваться в АПЛ после Украины? Конечно, ты должен адаптироваться, потому что футбол здесь и там совершенно разного уровня. Это разные планеты. Здесь нужно принимать решения на поле гораздо быстрее.

Приведу пример. Там ты можешь принять мяч, не отдать его, забить гол и подумать «Вау, я неприкосновен». Здесь если ты не работаешь на тренировке на 100% – за тобой есть ещё пять футболистов, которые готовы занять твоё место в составе. И тебе нужно выкладываться на полную каждый день, чтобы доказать — это твоё место в составе, ты заслуживаешь его. Если ты будешь работать меньше, ребята за тобой подтолкнут тебя в спину: «Алекс, я здесь».

Вот это главная разница. Там уровень конкуренции не так высок», – сказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.