Дьяков: если бы Песьяков понимал, что есть серьёзная конкуренция, дела обстояли бы лучше
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Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил уровень вратаря Сергея Песьякова, а также рассказал какой фактор мог бы сподвигнуть голкипера к улучшению своей игры.
«Нужен ли «Ростову» вратарь посильнее? Тут момент конкуренции. Песьяков – хороший вратарь с колоссальным опытом. Единственное, может быть, где-то на подсознании есть немного спокойствия. Расслабленность – когда нет за спиной второго номера, нет конкуренции. Молодые ребята есть, возможно, у них есть перспектива, талант. Но на сегодняшний день Песьяков сильнее тех, кто есть. Если бы был опытный вратарь, запасной, тогда бы Песьяков понимал, что есть в команде серьезная конкуренция. Возможно, дела обстояли бы лучше», — приводит слова Дьякова Metaratings.
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