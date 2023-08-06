Дьяков: если бы Песьяков понимал, что есть серьёзная конкуренция, дела обстояли бы лучше

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил уровень вратаря Сергея Песьякова, а также рассказал какой фактор мог бы сподвигнуть голкипера к улучшению своей игры.

«Нужен ли «Ростову» вратарь посильнее? Тут момент конкуренции. Песьяков – хороший вратарь с колоссальным опытом. Единственное, может быть, где-то на подсознании есть немного спокойствия. Расслабленность – когда нет за спиной второго номера, нет конкуренции. Молодые ребята есть, возможно, у них есть перспектива, талант. Но на сегодняшний день Песьяков сильнее тех, кто есть. Если бы был опытный вратарь, запасной, тогда бы Песьяков понимал, что есть в команде серьезная конкуренция. Возможно, дела обстояли бы лучше», — приводит слова Дьякова Metaratings.