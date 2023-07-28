Песьяков — о продлении контракта с «Ростовом»: мне ещё лет шесть точно играть!

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о своих планах на оставшуюся карьеру.
«Идут ли переговоры между мной и «Ростовом» о продлении контракта? Нет. Придёт время – и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты (улыбается).
Могу ли себя назвать молодым и перспективным? Ну, мне ещё лет шесть точно играть!
«Ростов» стал настоящим домом для меня. Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня всё устраивает», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».
Песьяков выступает за «Ростов» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 он провёл за свою команду 38 матчей во всех турнирах. Голкипер также вызывался в национальную команду на мартовские товарищеские матчи с Ираком и Ираном.
Контракт игрока с дончанами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.
- 29 июля 2023
-
01:05
-
00:58
-
00:58
-
00:42
-
00:24
-
00:17
-
00:13
-
00:01
- 28 июля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:41
-
22:34
-
22:32
-
22:22
-
22:16
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:44
-
21:32
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
20:58