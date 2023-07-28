Песьяков — о продлении контракта с «Ростовом»: мне ещё лет шесть точно играть!

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о своих планах на оставшуюся карьеру.

«Идут ли переговоры между мной и «Ростовом» о продлении контракта? Нет. Придёт время – и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты (улыбается).

Могу ли себя назвать молодым и перспективным? Ну, мне ещё лет шесть точно играть!

«Ростов» стал настоящим домом для меня. Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня всё устраивает», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Песьяков выступает за «Ростов» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 он провёл за свою команду 38 матчей во всех турнирах. Голкипер также вызывался в национальную команду на мартовские товарищеские матчи с Ираком и Ираном.

Контракт игрока с дончанами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.