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Сборная Нидерландов одолела сборную ЮАР и вышла в 1/4 финала ЖЧМ

Сборная Нидерландов одолела сборную ЮАР и вышла в 1/4 финала ЖЧМ
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В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречались сборные Нидерландов и ЮАР. Команды играли на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч закончился победой нидерландок со счётом 2:0.

Полузащитница голландской сборной Джилл Рорд открыла счёт, забив на девятой минуте. Второй мяч встречи забила нападающая Линет Беренстейн на 68-й минуте.

Нидерланды заняли первое место в группе E, а футболистки из Южной Африки оказались вторыми в группе G.

Победитель встречи пройдёт в 1/4 финала, где сыграет со сборной Испании, которые, в свою очередь, обыграли швейцарок со счётом 5:1.

Нидерланды на чемпионате мира — 2019 смогли дойти до финала, где уступили сборной США со счётом 0:2. Тем самым, команда США в четвёртый раз в истории выиграла этот турнир.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
06 августа 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
2 : 0
ЮАР (ж)
1:0 Рорд – 9'   2:0 Беренстейн – 68'
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