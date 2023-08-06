Сборная Нидерландов одолела сборную ЮАР и вышла в 1/4 финала ЖЧМ

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречались сборные Нидерландов и ЮАР. Команды играли на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч закончился победой нидерландок со счётом 2:0.
Полузащитница голландской сборной Джилл Рорд открыла счёт, забив на девятой минуте. Второй мяч встречи забила нападающая Линет Беренстейн на 68-й минуте.
Нидерланды заняли первое место в группе E, а футболистки из Южной Африки оказались вторыми в группе G.
Победитель встречи пройдёт в 1/4 финала, где сыграет со сборной Испании, которые, в свою очередь, обыграли швейцарок со счётом 5:1.
Нидерланды на чемпионате мира — 2019 смогли дойти до финала, где уступили сборной США со счётом 0:2. Тем самым, команда США в четвёртый раз в истории выиграла этот турнир.
- 6 августа 2023
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