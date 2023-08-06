Ярошик согласился, что красная карточка Мансилье в игре с «Уралом» была показана правильно

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:2).

«Конечно, тяжело что‑то говорить. Мы готовились, а эту игру ломает удаление на седьмой минуте. В первом и втором таймах вдесятером хорошо бились ребята. Была хорошая поддержка со стороны фанатов. Жалко, что не забили голы, были 2-3 момента, которые мы могли решать. Так это была бы более интересная игра в концовке.

Я не видел по телевизору момент с удалением. Но Мансилья, конечно, не хотел так грубо играть. Он развернулся и хотел принять мяч с полулёта. К сожалению, там оказался игрок. Всё же это, наверное, красная карточка», — сказал Ярошик в эфире «Матч ТВ».

Голами в составе «Урала» отметились Андрей Егорычев и Алексей Каштанов.