Экс-игрок «Спартака» Тихонов: «Зенит» всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо».

«Зенит» разок оступился с «Ростовом», но всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата, несмотря на все кадровые потери. У «Динамо» проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждёт совсем не радушный приём», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.