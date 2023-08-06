Экс-игрок «Спартака» Тихонов: «Зенит» всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо».
«Зенит» разок оступился с «Ростовом», но всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата, несмотря на все кадровые потери. У «Динамо» проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждёт совсем не радушный приём», — приводит слова Тихонова Metaratings.
Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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