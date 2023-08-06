Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Тихонов: «Зенит» всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Тихонов: «Зенит» всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо».

«Зенит» разок оступился с «Ростовом», но всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата, несмотря на все кадровые потери. У «Динамо» проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждёт совсем не радушный приём», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023