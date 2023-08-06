«Аль-Ахли» достиг устной договорённости по переходу защитника «Ромы» Ибаньеса

Саудовский клуб «Аль-Ахли» согласовал личные условия контракта с 24-летним бразильским защитником итальянской «Ромы» Рожером Ибаньесом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт готов, медицинское обследование игрока может пройти в Париже. «Аль-Ахли» пытается согласовать цену трансфера с «Ромой».

Рожер Ибаньес уже четыре сезона принадлежит римскому клубу, которая выкупила игрока у «Аталанты» за € 9 млн. На счету футболиста более ста матчей за римский клуб. В сезоне-2021/2022 бразилец стал победителем Лиги конференций. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. Рожер дважды вызывался в основную сборную Бразилии на товарищеские игры.