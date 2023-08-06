Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Ахли» достиг устной договорённости по переходу защитника «Ромы» Ибаньеса

«Аль-Ахли» достиг устной договорённости по переходу защитника «Ромы» Ибаньеса
Комментарии

Саудовский клуб «Аль-Ахли» согласовал личные условия контракта с 24-летним бразильским защитником итальянской «Ромы» Рожером Ибаньесом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт готов, медицинское обследование игрока может пройти в Париже. «Аль-Ахли» пытается согласовать цену трансфера с «Ромой».

Рожер Ибаньес уже четыре сезона принадлежит римскому клубу, которая выкупила игрока у «Аталанты» за € 9 млн. На счету футболиста более ста матчей за римский клуб. В сезоне-2021/2022 бразилец стал победителем Лиги конференций. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. Рожер дважды вызывался в основную сборную Бразилии на товарищеские игры.

Материалы по теме
Бывший тренер «Локо» и экс-вратарь «Динамо». Кто работает со звёздами в Саудовской Аравии?
Бывший тренер «Локо» и экс-вратарь «Динамо». Кто работает со звёздами в Саудовской Аравии?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023