«Аль-Ахли» достиг устной договорённости по переходу защитника «Ромы» Ибаньеса
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Саудовский клуб «Аль-Ахли» согласовал личные условия контракта с 24-летним бразильским защитником итальянской «Ромы» Рожером Ибаньесом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, контракт готов, медицинское обследование игрока может пройти в Париже. «Аль-Ахли» пытается согласовать цену трансфера с «Ромой».
Рожер Ибаньес уже четыре сезона принадлежит римскому клубу, которая выкупила игрока у «Аталанты» за € 9 млн. На счету футболиста более ста матчей за римский клуб. В сезоне-2021/2022 бразилец стал победителем Лиги конференций. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. Рожер дважды вызывался в основную сборную Бразилии на товарищеские игры.
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