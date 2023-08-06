«Будут конкурентом «Зенита». Мостовой — о разгромной победе «Спартака» над «Рубином»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о разгромной победе московского «Спартака» над казанским «Рубином» со счётом 4:1. Встреча прошла в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги.
«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Бонгонда, хотя только пришёл — это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладёт в каждом матче.
«Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На текущий момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с «Краснодаром». Обе команды набрали девять очков в трёх играх.
- 6 августа 2023
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