Валерий Кечинов: если «Спартак» усилит оборону, то навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«Я ожидал, что «Спартак» обыграет «Рубин». Понятно, что лёгкой прогулки в Казани не ожидалось, но я всё равно был уверен, что линия атаки со своим делом справится — так и получилось. От любого игрока «Спартака» во втором тайме шла определённая угроза. Здорово, что сейчас в «Спартаке» такая линия атаки.

Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство? В прошлом сезоне в первом круге я тоже говорил, что с такой игрой они обязательно навяжут конкуренцию: в итоге мы помним, что было во втором круге. Надеюсь, сейчас будет какое-то усиление в линию обороны. Если игра в линии обороны усилится, то можно говорить, что «Спартак» навяжет эту борьбу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.