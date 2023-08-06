Червиченко: усмирил бы эйфорию по поводу старта «Спартака» в РПЛ. Были обыграны аутсайдеры

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от старта сезона в исполнении клуба и от разгромной победы над казанским «Рубином» со счётом 4:1 в 3-м туре РПЛ.

«Спартак» абсолютно на классе и уверенно победил «Рубин». Были моменты, когда «Рубин» мог огрызнуться, но было видно, что у «Спартака» всё получается. После третьего гола вообще играли на кураже. «Рубину» повезло, что ещё два мяча не залетели. «Спартак» вчера отлично выступил.

Можно ли при усилении обороны говорить о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство? У «Спартака» оборона продолжает быть проблемной. Покупают Рябчука: не знаю, что это за защитник. Но я бы усмирил эйфорию по поводу старта сезона в РПЛ. На сегодняшний день были обыграны команды нижней части турнирной таблицы. Три команды, которые «Спартак» одолел, на сегодня на троих заработали три очка.

Ответом на вопрос, будет ли «Спартак» конкурентом «Зениту», станет матч 20 числа. Очная встреча определит, насколько силён «Спартак» в этом сезоне. Громить аутсайдеров — это одно дело. А обыгрывать своих прямых конкурентов — это совсем другое», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.