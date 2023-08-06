«Интер» заплатит «Баварии» € 6 млн за Зоммера

34-летний швейцарский голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер перейдёт в миланский «Интер» за € 6 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, итальянский клуб оплатит сумму двумя транзакциями. Вратарь прилетит сегодня в Милан. Медицинское обследование Зоммер пройдёт завтра, 7 августа.
Ранее сообщалось, что швейцарский голкипер подпишет контракт с итальянским клубом до лета 2025 года.
34-летний футболист перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 9 млн, за которую он выступал с 2014 года. В составе мюнхенцев Ян сыграл 25 матчей и стал чемпионом Германии.
В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды представлял свою страну на чемпионатах мира (2018 и 2022) и дважды – на чемпионатах Европы (2016 и 2020).
- 6 августа 2023
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