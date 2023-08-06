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«Аль-Ахли» предложил «Роме» за Ибаньеса € 28 млн

«Аль-Ахли» предложил «Роме» за Ибаньеса € 28 млн
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» сделал итальянской «Роме» предложение в размере € 28 млн (не считая бонусов) за полузащитника Рожера Ибаньеса. Об этом сообщает Foot Mercato.

«Аль-Ахли» уже достиг договорённости с самим игроком, осталось сторговаться с римлянами по сумме отступных.
Ранее аравийский клуб подписал нескольких известных игроков из Европы: Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Эдуарда Менди и Аллана Сен-Максимена.

Рожер Ибаньес четыре сезона принадлежит римскому клубу, который выкупил игрока у «Аталанты» за € 9 млн. На счету футболиста более 100 матчей за «Рому». В сезоне-2021/2022 бразилец стал победителем Лиги конференций. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. Рожер дважды вызывался в основную сборную Бразилии на товарищеские игры.

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