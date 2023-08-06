«ПСЖ» запрашивает у «Аль-Ахли» € 80 млн за Верратти, саудовцы готовы дать только € 30 млн

«Аль-Ахли» пока что не может договориться с «ПСЖ» по трансферу полузащитника парижан Марко Верратти. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».

По информации источника, стороны не могут достичь согласия по стоимости перехода – парижский клуб запрашивает за итальянца около € 70-80 млн, в то время как «Аль-Ахли» готов дать только € 30 млн. Из-за этого переговоры затягиваются, и велика вероятность того, что Верратти останется в «ПСЖ» на следующий сезон, даже несмотря на то, что итальянец уже полностью согласовал условия личного контракта с саудовским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летнему футболисту предложили трёхлетний контракт с зарплатой € 48 млн в год. Марко Верратти перешёл в «ПСЖ» в 2012 году из итальянского клуба «Пескара». За парижан игрок провёл больше 300 матчей. Он является неоднократным победителем чемпионата Франции, Суперкубка и Кубка Франции.