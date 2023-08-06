«Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» со счётом 1:1.

Первый тайм матча прошёл без голов, и только на 50-й минуте встречи нападающий хозяев Иван Тимошенко успешно реализовал пенальти, выведя «Родину» вперёд. На 76-й минуте матча Олег Кожемякин сравнял счёт во встрече. До конца матча команды не смогли забить, игра закончилась со счётом 1:1, ничья.

«Родина» уже в третий раз играет вничью в новом сезоне — до этого подобный результат был достигнут в матчах с «Черноморцем» и «Ленинградцем», а единственная победа была во встрече с «Соколом». Для «СКА-Хабаровск» это первая ничья, ранее команда одержала две победы, над «Шинником» и «Тюменью», а также проиграла «Соколу».

В прошлом сезоне «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» закончил прошлый сезон на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.