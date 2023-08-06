«Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» со счётом 1:1.
Первый тайм матча прошёл без голов, и только на 50-й минуте встречи нападающий хозяев Иван Тимошенко успешно реализовал пенальти, выведя «Родину» вперёд. На 76-й минуте матча Олег Кожемякин сравнял счёт во встрече. До конца матча команды не смогли забить, игра закончилась со счётом 1:1, ничья.
«Родина» уже в третий раз играет вничью в новом сезоне — до этого подобный результат был достигнут в матчах с «Черноморцем» и «Ленинградцем», а единственная победа была во встрече с «Соколом». Для «СКА-Хабаровск» это первая ничья, ранее команда одержала две победы, над «Шинником» и «Тюменью», а также проиграла «Соколу».
В прошлом сезоне «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» закончил прошлый сезон на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.
- 6 августа 2023
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:49
-
20:46
-
20:42
-
20:34
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:17
-
18:10