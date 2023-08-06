И. Федотов ответил на вопрос, могут ли Барриоса дисквалифицировать на матч со «Спартаком»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Напомним, Барриос получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте встречи.
«Если в «Динамо» напишут, что после фола Барриоса у Макарова была травма, то его должны дисквалифицировать на три матча. Если нет – то от одного и больше. Эпизод этот непростой – есть фаза полёта и скорость, но при этом была и попытка сыграть в мяч. Это может сыграть на руку «Зениту», плюс тогда Барриос наверняка скажет, что не хотел так играть, и извинится», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.
- 6 августа 2023
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:42
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:21
-
21:12
-
21:09