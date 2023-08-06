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И. Федотов ответил на вопрос, могут ли Барриоса дисквалифицировать на матч со «Спартаком»

И. Федотов ответил на вопрос, могут ли Барриоса дисквалифицировать на матч со «Спартаком»
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Напомним, Барриос получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте встречи.

«Если в «Динамо» напишут, что после фола Барриоса у Макарова была травма, то его должны дисквалифицировать на три матча. Если нет – то от одного и больше. Эпизод этот непростой – есть фаза полёта и скорость, но при этом была и попытка сыграть в мяч. Это может сыграть на руку «Зениту», плюс тогда Барриос наверняка скажет, что не хотел так играть, и извинится», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.

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