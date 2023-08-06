«Спортинг» готов заплатить около € 18 млн «Лечче» за полузащитника Мортена Юльманна

Лиссабонский «Спортинг» находится на финальной стадии обсуждения трансфера датского полузащитника «Лечче» Мортена Юльманна. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, стороны утрясают последние детали соглашения.

Португальский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока € 18 млн и ещё € 2 млн «Лечче» может получить в виде бонусов.

В сезоне-2022/2023 Юльманн провёл 35 матчей в итальянской Серии А за «Лечче», отдав в них четыре результативных передачи. По данным специализированного портала Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет € 15 млн.

Юльманн прошёл через систему юношеских сборных Дании и привлекался в заявку национальной команды на матчи квалификации Евро и чемпионата мира, а также Лиги наций. Однако пока футболисту не удалось дебютировать во взрослой команде.