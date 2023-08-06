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«Спортинг» готов заплатить около € 18 млн «Лечче» за полузащитника Мортена Юльманна

«Спортинг» готов заплатить около € 18 млн «Лечче» за полузащитника Мортена Юльманна
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Лиссабонский «Спортинг» находится на финальной стадии обсуждения трансфера датского полузащитника «Лечче» Мортена Юльманна. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, стороны утрясают последние детали соглашения.

Португальский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока € 18 млн и ещё € 2 млн «Лечче» может получить в виде бонусов.

В сезоне-2022/2023 Юльманн провёл 35 матчей в итальянской Серии А за «Лечче», отдав в них четыре результативных передачи. По данным специализированного портала Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет € 15 млн.

Юльманн прошёл через систему юношеских сборных Дании и привлекался в заявку национальной команды на матчи квалификации Евро и чемпионата мира, а также Лиги наций. Однако пока футболисту не удалось дебютировать во взрослой команде.

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