Тренер «Зенита» Тимощук: Вендела достаточно сильно оштрафовали. Думаю, он всё осознал

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
«Вендел? У нас был разговор с командой относительно этой ситуации. Вендела оштрафовали. Достаточно сильно. Думаю, он всё осознал. Сейчас он готов помогать команде. Сегодня видел достаточно хорошо. На мяче, в созидании и желании. Возможно, в ближайшее время он сможет проводить на поле все 90 минут», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, Вендел вышел на поле во втором тайме матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Он заменил полузащитника санкт-петербургского клуба Ду Кейроса. До этого заявка 25-летнего полузащитника на новый сезон чемпионата была под вопросом. Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых.
- 6 августа 2023
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