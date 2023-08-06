Тренер «Зенита» Тимощук прокомментировал неудачный старт сезона в РПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал неудачный старт сезона сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Проблемы по итогам первых трёх матчей? Нужно забивать. Нужно реализовывать свои моменты. Сегодня у нас было достаточно моментов. С «Ростовом» не повезло. Здесь не повезло. Конечно, это настораживает футболистов. С тренерской точки зрения тяжело вносить коррективы весь матч. Игроки должны быть более концентрированы. Футбол складывается из ошибок. Разбираем, смотрим, пытаемся корректировать.

Да, отрыв от лидеров уже серьёзный. Но впереди длинный путь. Ещё всё возможно. Будем стараться прибавлять от матча к матчу», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.