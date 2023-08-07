Магомед Оздоев прилетел в Грецию для заключения контракта с ПАОКом

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев прилетел в Грецию для оформления своего перехода в ПАОК.

Журналистка Элени Мпонту опубликовала в соцсетях фотографию футболиста из греческого аэропорта.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕНИ МПОНТУ

Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года. В составе турецкого клуба россиянин провёл 33 матча в рамках внутреннего первенства, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 2,2 млн.

Греческий ПАОК продолжает выступление в квалификации Лиги конференций. Следующим соперником клуба станет хорватский «Хайдук». Первый матч третьего квалификационного раунда между клубами состоится 10 августа.