10 главных трансферных новостей дня. Камбэк Неймара в «Барсу» и большая сделка «ПСЖ»

Ещё один день летнего трансферного окна позади. 6 августа не было больших официальных объявлений, зато хватало интереснейших слухов. В свежем дайджесте собрали для вас десятку главных.

Неймар возвращается в «Барселону»?

Новость-молния от шейха Мабхута Аль-Марри, хорошо знакомого с руководителями «Барсы» и «ПСЖ». Он утверждает, что Неймар вернётся в Каталонию. Есть даже косвенное доказательство: 31-летний бразильский нападающий удалил из своего профиля в соцсети упоминание, что он является футболистом парижской команды.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Барсе» арендовать Неймара в рамках сделки по переходу Усмана Дембеле.

«Интер» покупает вратаря «Баварии»

Ян Зоммер так и не прижился в Мюнхене. По информации Фабрицио Романо, 34-летний голкипер сборной Швейцарии в ближайшее время всё-таки перейдёт в «Интер». Сумма сделки составит € 6 млн, которые будут выплачены в два транша. А медосмотр состоится уже завтра, 7 августа.

Ян Зоммер Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Барселона» продаёт Франка Кессье в Саудовскую Аравию

Слухи про «Ювентус» так и не материализовались, зато подсуетился «Аль-Ахли»! Фабрицио Романо пишет, что 26-летний ивуарийский полузащитник «Барсы» едет к саудовцам. Клубы уже подписывают последние бумаги, а в скором времени должен состояться и медосмотр. Судя по предыдущим новостям, сумма трансфера составит € 15 млн, а контракт будет рассчитан на три года.

Кстати, на этом «Аль-Ахли» не успокоится. Всё тот же Романо сообщает, что ещё одним новичком клуба из европейской топ-лиги, вероятно, станет Рожер Ибаньес. 24-летний защитник «Ромы», как и Кессье, пройдёт медосмотр в Париже. Правда, клубам ещё осталось окончательно согласовать сумму трансфера. Foot Mercato уточняет, что «Аль-Ахли» предложил итальянцам € 28 млн. А контракт уже обговорён.

ЦСКА предложили подписать Джесси Лингарда

Внезапно выяснилось, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии может оказаться в России. Последним клубом 30-летнего Джесси был «Ноттингем Форест», но сейчас игрок находится в статусе свободного агента. При этом возможный переход Лингарда — не инсайд. Об этом «РИА Новости» заявил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо:

— Лингард на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен, его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt. Пул игроков и возможностей очень большой — нет такого, что есть один условный Лингард или Виктор Давила. Кандидатов много, это постоянный процесс.

«Манчестер Сити» не отпускает Бернарду Силву

Кажется, надежды «ПСЖ» и особенно «Барселоны» разрушены. По информации Фабрицио Романо, «Сити» уведомил оба клуба, что ни при каких обстоятельствах не вступит в переговоры о трансфере 28-летнего португальского полузащитника. Более того, в ближайшее время чемпионы Англии предложат Бернарду новый контракт. Нынешний истекает в 2025 году.

Бернарду Силва Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Трансфер Марко Верратти в Саудовскую Аравию оказался под угрозой срыва

Казалось, что переход неизбежен, но нет! Маттео Моретто пишет, что «Аль-Ахли» не может договориться с «ПСЖ» о сумме трансфера. Причём видение клубов сильно расходится: французы хотят за 30-летнего полузащитника € 70–80 млн, а саудовцы готовы заплатить только € 30 млн. Переговоры затягиваются, и велика вероятность, что следующий сезон Верратти проведёт в нынешней команде. И это несмотря на то, что условия контракта с «Аль-Ахли» уже согласованы.

«Торино» после потери Алексея Миранчука близок к сделкам по Руслану Малиновскому и Николе Влашичу

Это могла бы быть история про воссоединение, но «Торино» так и не выкупил Миранчука у «Аталанты». Зато теперь нацелился на его бывшего партнёра — Руслана Малиновского. Foot Mercato пишет, что итальянский клуб сделал «Марселю» предложение по 30-летнему полузащитнику. Речь идёт об аренде с обязательством выкупа за € 10 млн, сам Малиновский уже дал согласие на переход, и переговоры проходят в ускоренном темпе.

Также в «Торино» может вновь оказаться Никола Влашич. Клуб возобновил переговоры с «Вест Хэмом» и готов предложить € 10–12 млн за хорватского полузащитника. Контракт с 25-летним футболистом согласован. Теперь «Торино» рассчитывает закрыть сделки по Малиновскому и Влашичу в течение трёх суток.

«ПСЖ» забирает Гонсалу Рамуша из «Бенфики»

А вот и новый нападающий для Парижа. Фабрицио Романо даёт фирменное Here We Go: «ПСЖ» берёт 22-летнего футболиста сборной Португалии в аренду на сезон с обязательством выкупа за € 65 млн плюс € 15 млн в качестве бонусов. Схема с арендой связана с финансовым фэйр-плей, так что не удивляйтесь.

«Челси» предложил € 30 млн за вингера «Кристал Пэлас»

Скучали по тратам Тодда Боули? RMC Sport сообщает, что «Челси» направил соседям по Лондону жирное предложение по 21-летнему французскому вингеру Майклу Олисе. Предварительная договорённость с самим игроком уже достигнута, осталось договориться с «Пэлас». Единственная проблема — травма задней поверхности бедра, которую Олисе получил на молодёжном Евро. «Челси» хочет разобраться с этой историей.

Майкл Олисе Фото: Warren Little/Getty Images

И ещё один возможный трансфер «Челси»

Остановите их! Фабрицио Романо пишет, что лондонский клуб работает над сделкой по опорнику «Лидса» Тайлеру Адамсу. «Челси» уже связался с представителями 24-летнего американца, чтобы уточнить его ожидания по зарплате. Хотя когда это было проблемой, да? Но есть ещё важное уточнение: потенциальный переход Адамса никак не влияет на планы «Челси» относительно Мойсеса Кайседо. Переговоры с «Брайтоном» идут параллельным курсом.