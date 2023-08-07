«Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче с «Динамо»
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«Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3). Столичный клуб забил победный гол на последней минуте матча.
«Спартак» отреагировал на это шуточным роликом. Красно-белые в телеграм-канале опубликовали фрагмент видео с празднованием гола Хесуса Медины в матче с «Рубином». Примечательно, что Медина забил свой гол спустя 45 секунд после дебюта за команду.
Ранее сообщалось, что «Зенит» показал худший старт в чемпионате России с 2013 года.
После трёх туров «Зенит» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 4 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Спартак», набрав 9 очков.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Матч состоится 13 августа.
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