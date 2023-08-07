Владелец «ПСЖ» считает, что Мбаппе его предал, и не намерен возвращать игрока в состав

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Le Parisien, владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи категорически отказывается позволять Мбаппе вернуться в расположение парижан. Функционер считает, что футболист его предал, и пока не намерен ему это прощать.

Напомним, «ПСЖ» провёл тур по Японии и Корее, в ходе которого столичная команде потерпела два поражения, однажды сыграла вничью и добыла одну победу. Мбаппе участия в турне не принимал. Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока и пытался убедить его продлить контракт, но специалист пока вынужден соблюдать решения, принятые руководством клуба. Судя по всему, Мбаппе останется вне заявки на матч 1-го тура французской Лиги 1 в субботу, 12 августа, с «Лорьяном».

Отметим, что такая ситуация может сохраняться до 1 сентября. Если Мбаппе не покинет клуб к этой дате, «ПСЖ» придётся допустить игрока к тренировочному процессу, иначе Килиан сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.