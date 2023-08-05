Чем закончится сага с Мбаппе. Саудовская Аравия, «Челси» или мечта о «Реале» сбудется?

Парижский гранд в очередной раз не смог выполнить свою главную задачу – выиграть Лигу чемпионов, после чего боссы решились на кардинальную перестройку состава. Ставка на постаревших звёзд не сыграла, и многие из них покинули команду. А потом у «ПСЖ» появилась проблема гораздо серьёзнее.

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Как ни крути, именно Килиан Мбаппе был главной звездой парижан. Руководство рассчитывало и планировало строить команду вокруг него, но их лидер отказался продлевать контракт, истекающий следующим летом. Видимо, «ПСЖ» для Килиана – это не предел мечтаний, но боссы клуба оказались раздосадованы таким решением футболиста и попытались надавить на него.

Мбаппе выставили на трансфер, но цена на него отпугнула почти всех желающих. Руководство клуба пообещало, что если Килиана не продадут этим летом или он не продлит контракт с «ПСЖ», то о футболе на будущий сезон форвард может забыть, так как его исключат из состава.

На пути в «Реал» слишком много препятствий

Разговоры о том, что Мбаппе хочет играть в «Реале», появились уже давно. Проблема в том, что Флорентино Перес на данный момент не может удовлетворить финансовые запросы «ПСЖ» и предпочёл бы подписать Килиана следующим летом бесплатно, но парижан это не устраивает.

€ 250 млн, которые, по слухам, хочет «ПСЖ» за своего игрока, – сумма космическая даже для «Реала». Мадридцы стараются договориться с парижанами, найти компромисс, но тщетно. В результате появилась информация о том, что руководство «сливочных» нашло деньги, но насколько это правда?

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Букмекеры верят, что именно переходом в «Реал» закончится сага Мбаппе. Поставить на это можно с коэффициентом 1.53. Такой вариант выглядит самым адекватным из всех, но прийти к нему будет сложно.

У «Челси» есть деньги, но хочет ли Килиан в Англию?

В последнее время среди претендентов на Мбаппе стал фигурировать лондонский «Челси». Не самый очевидный вариант, но он не лишён логики. Новое руководство лондонцев взялось за перестройку в команде с большим размахом — классический американский подход.

Мбаппе за счёт молодости вписывается в ту концепцию, которую сейчас продвигает «Челси». Деньги на его переход лондонцы тоже как-нибудь найдут, как и возможности обойти финансовый фэйр-плей. Для Килиана переезд в Англию не в приоритете, но его мнение может поменяться.

Вариант с «Челси», по мнению экспертов, в плане вероятности значительно уступает «Реалу». Поставить на переезд Килиана в Лондон можно за 13.0. Возможно, Мбаппе и «синих» связывают только слухи, но от Тодда Боули можно ожидать чего угодно, не стоит сбрасывать его со счетов.

Саудовская Аравия манит деньгами

Сейчас самый реальный претендент на игрока – это арабский «Аль-Хиляль». Саудовцы этим летом вихрем ворвались на трансферный рынок и потратили немалые деньги, переманивая к себе игроков из Европы. Ещё в конце июля о переезде Мбаппе в Саудовскую Аравию говорили как о вопросе времени.

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Французу предлагали просто королевский контракт. Зарплата в € 400 млн за год и возможность перейти в «Реал» следующим летом. «ПСЖ», по слухам, должен был получить за игрока € 300 млн. Сейчас эти разговоры несколько поутихли. Килиан не соблазнился даже на такие деньги, хотя время передумать у него ещё есть, а поставить на переезд Мбаппе в Саудовскую Аравию можно за 15.0.

Мбаппе стал заложником ситуации

Килиан находится в подвешенном состоянии, впрочем, как и «ПСЖ». Обе стороны раздосадованы поведением друг друга, но торги продолжаются. У клуба в этом деле рычагов больше, он может даже позволить себе отпустить игрока бесплатно, но при этом максимально усложнить ему жизнь. А потому можно предположить, что в итоге Мбаппе будет вынужден уступить.

Варианты с «Реалом» и «Челси» этим летом выглядят маловероятными. Для этих команд сумма, которую «ПСЖ» требует за Мбаппе, слишком велика. Зато саудовцы, которые сорят деньгами направо и налево, не боятся потратиться. В конце концов, им осталось уговорить только самого футболиста, а это хоть и сложно, но реально.

Ставка: Мбаппе перейдёт в клуб из Саудовской Аравии за 15.0.

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