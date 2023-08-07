Дмитрий Селюк: «Спартак» — реальный претендент на чемпионство. «Зенит» — невзрачен

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о промежуточных успехах и перспективах московского «Спартака» в контексте удачного старта клуба в РПЛ. Столичная команда одержала три победы в трёх турах. В последнем из них был обыгран «Рубин» (4:1).

«Спартак» выглядит очень неплохо. С приобретением Бонгонда игра в атаке заметно разнообразилась. Соболев вот сделал два ассиста. Москвичи являются реальным претендентом на чемпионство, «Зенит» выглядит невзрачно. Потери игроков отразились на игре питерцев. «Спартак» должен набирать как можно больше очков. Думаю, в ближайшее время клуб постоянно будет находиться вверху.

Быстрый гол Медины – это случайность. Что будет дальше, — посмотрим. Новички прибавили вариативности «Спартаку». Раньше всё было завязано на Промесе, сейчас игра поменялась, москвичи выглядят отлично», — приводит слова Селюка радио «Движение».