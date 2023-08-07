Федун: «Спартак» намного сильнее соперников по качеству и подбору игроков
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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о борьбе красно-белых за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, «Спартак» стартовал в новом розыгрыше чемпионата России с трёх подряд побед.
«Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остаётся постоянной. Для того чтобы сказать, насколько это реально, надо дождаться 20 августа. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники по качеству и подбору игроков», — приводит слова Леонида Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счётом 4:1. Ранее были обыграны «Балтика» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Красно-белые набрали девять очков из девяти возможных.
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