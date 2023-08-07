Федун рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»
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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, какую позицию необходимо усилить московскому клубу. Также он заявил, что прогноз на сезон можно будет делать после матча красно-белых с «Зенитом».
«Если ещё купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», — приводит слова Леонида Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счётом 4:1. Ранее были обыграны «Балтика» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Красно-белые набрали девять очков из девяти возможных.
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