Федун рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, какую позицию необходимо усилить московскому клубу. Также он заявил, что прогноз на сезон можно будет делать после матча красно-белых с «Зенитом».

«Если ещё купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», — приводит слова Леонида Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счётом 4:1. Ранее были обыграны «Балтика» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Красно-белые набрали девять очков из девяти возможных.