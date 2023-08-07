Экс-игрок ЦСКА Олич — о смерти Мандрыкина: просто не могу поверить, это ужасно

Бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич отреагировал на новость о смерти экс-голкипера клуба и сборной России Вениамина Мандрыкина.

«Не могу поверить в случившееся. Это ужасно. Когда я пришёл в ЦСКА, он уже был в команде. Больших успехов как игрок не добился, но это совсем неважно. Он был очень хорошим человеком.

Просто не могу проверить. Мои соболезнования всей его семье и близким, кто до конца был вместе с ним. Это ужасно. Просто не могу подобрать других слов», — приводит слова Олича «Матч ТВ».

Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.