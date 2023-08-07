Бевеев: если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Не надо переоценивать себя

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о Медиалиге.

«Молодые футболисты, которые смотрят Медиалигу, думают: приду, красивые гетры натяну, шортики приспущу, крутые бутсы надену — и все подписчики мои. Но профессиональный спорт — это длительная работа, дисциплина, постоянные тренировки. При всех минусах Второй лиги все вышеперечисленное в ней есть. Масса примеров, когда ребята из Второй лиги пробивались в РПЛ благодаря своему упорному труду. А Медиалига — это шоу…

Не так давно читал, что какие-то медийные клубы просили уайлд-кард в РПЛ. Странно такое слышать. Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Да даже в Первой лиге у них практически нет шансов. Так не работает. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать», — приводит слова Бевеева Sport24.