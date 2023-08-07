Бевеев: если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Не надо переоценивать себя

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о Медиалиге.
«Молодые футболисты, которые смотрят Медиалигу, думают: приду, красивые гетры натяну, шортики приспущу, крутые бутсы надену — и все подписчики мои. Но профессиональный спорт — это длительная работа, дисциплина, постоянные тренировки. При всех минусах Второй лиги все вышеперечисленное в ней есть. Масса примеров, когда ребята из Второй лиги пробивались в РПЛ благодаря своему упорному труду. А Медиалига — это шоу…
Не так давно читал, что какие-то медийные клубы просили уайлд-кард в РПЛ. Странно такое слышать. Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Да даже в Первой лиге у них практически нет шансов. Так не работает. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать», — приводит слова Бевеева Sport24.
- 7 августа 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28