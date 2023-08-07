Максименко: «Пари НН» — такая команда, которая и сама не играет, и другим свободы не даёт

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится завтра, 8 августа. Начало игры — в 20:45 мск.

«В конце прошлого сезона они нам насолили. Это такая команда, которая и сама не играет, и другим свободы не даёт. Оставляет мало пространства, жёстко входит в стыки, всегда бьётся до последних минут, несмотря на результат. Настраиваемся на тяжёлый матч!

Группа Кубка? На бумаге конкуренты серьёзнее, чем в прошлом году. Но всё решает футбольное поле. Матчи между большими командами — хорошая возможность увидеть много болельщиков на трибунах. В Кубке ведь до решающей стадии не нужен Fan ID, так что держимся ещё!» — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака».