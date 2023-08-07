Максименко: «Пари НН» — такая команда, которая и сама не играет, и другим свободы не даёт

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится завтра, 8 августа. Начало игры — в 20:45 мск.
«В конце прошлого сезона они нам насолили. Это такая команда, которая и сама не играет, и другим свободы не даёт. Оставляет мало пространства, жёстко входит в стыки, всегда бьётся до последних минут, несмотря на результат. Настраиваемся на тяжёлый матч!
Группа Кубка? На бумаге конкуренты серьёзнее, чем в прошлом году. Но всё решает футбольное поле. Матчи между большими командами — хорошая возможность увидеть много болельщиков на трибунах. В Кубке ведь до решающей стадии не нужен Fan ID, так что держимся ещё!» — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака».
- 7 августа 2023
-
18:24
-
18:17
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00