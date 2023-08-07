Кучаев: Владимир Федотов — справедливый мужик. Жёсткий, когда нужно таким быть

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказал мнение о главном тренере армейцев Владимире Федотове.
«Федотов — справедливый мужик. Жёсткий, когда нужно быть таким. Это правильно, когда он жестит. Мягкий, когда нужно быть мягким», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».
В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице. В стартовавшем чемпионате России армейцы набрали шесть очков за три матча и находятся на пятой строчке. Константин Кучаев провёл три матча в Российской Премьер-Лиге. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В ближайшем матче ЦСКА встретится с «Факелом» 9 августа в Кубке России.
- 7 августа 2023
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