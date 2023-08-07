«Наполи» подписал защитника «Ред Булл Брагантино» Натана
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Защитник «Ред Булл Брагантино» Натан перешёл в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
По информации источника, 22-летний игрок обороны заключил с «партенопейцами» контракт сроком на пять лет. Зарплата Натана в новом клубе составит € 1,1 млн в год. «Наполи» заплатит за молодого футболиста около € 10 млн.
Фото: sscnapoli.it
В сезоне-2022 Натан провёл 36 матчей за «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5,5 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Наполи» к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле.
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