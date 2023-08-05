«Наполи» хочет подписать защитника «Барселоны» Лангле

Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле может перебраться в итальянский «Наполи» этим летом. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, каталонский клуб уже довольно давно внёс 28-летнего футболиста в список на продажу в летнее трансферное окно и не рассчитывает на него в новом сезоне. «Барселона» рассчитывает выручить немного средств за счёт его продажи, а также разгрузить зарплатную ведомость. Таким образом, Лангле придётся менять клуб – интерес к французу уже проявили английский «Тоттенхэм» и несколько саудовских клубов. Последний, кто вошёл в гонку за игрока, – «Наполи», который ищет замену Ким Мин Джэ, ушедшему в «Баварию». «Барселона» будет запрашивать около € 15 млн за Лангле, что не является проблемой для итальянского клуба. Единственный затрудняющий момент – высокая зарплата француза.

Лангле в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. На счету французского защитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.